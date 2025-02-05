В России появились залежи нераспроданной электроники

На российских складах электроники появились залежи товара из-за снижения потребительского спроса и недоступности кредитных средств. Об этом «Коммерсантъ».

Отмечается, что еще одна причина — высокая ключевая ставка Центробанка. Как уточняют источники, близкие к поставщикам электроники и бытовой техники, крупные дистрибьюторы приостановили значительные закупки из-за опасений дальнейшего накопления нереализованной продукции.

Издание отмечает, что новогодние праздники не принесли ожидаемого роста продаж, и рынок сократился на 6-7 процентов в количественном выражении — из-за этого, в свою очередь, переполнились склады. Только по ноутбукам излишки составляют около 55 тысяч единиц всех производителей.

Уточняется, что похожая картина наблюдается и на рынке смартфонов, где продажи в 2024 году снизились на 3-4 процента в штучном выражении, несмотря на рост в денежном эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в топ-3 по темпам роста цен среди гаджетов вошли ноутбуки, смартфоны и настольные ПК. По словам эксперта, в среднем к началу 2025 года ноутбуки подорожали на 15 процентов, а смартфоны и ПК — на 18 и 21 процент соответственно.