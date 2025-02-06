Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-банке и компании "Альфастрахование" в попытке добиться снятия санкций ЕС. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ.

По данным издания, бизнесмены завершили сделку в 2024 году, продав свои доли (45% акций банка и 42% акций страховой компании) своему бизнес-партнеру Андрею Косогову. Стоимость обеих компаний на момент заключения сделки в 2023 году оценивалась в $2,5 млрд. Они надеются, что продажа долей помогут им оспорить санкции Евросоюза.

Фридман и Авен от комментариев газете отказались.

В апреле 2024 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бизнесменов Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Эти решения относятся только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года и не означают автоматического исключения предпринимателей из черного списка ЕС - для этого необходимо отдельное решение Совета ЕС. Отмена последнего решения о продлении действия черного списка ЕС на полгода от марта 2024 года не подпадает под данное решение суда. Согласно существующей в ЕС практике, его отмена, вероятно, потребует нового судебного разбирательства. В сентябре 2024 года Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил решение Совета ЕС о том, что бизнесмены обязаны декларировать свои экономические ресурсы в странах ЕС и сотрудничать с компетентными национальными органами стран Евросоюза.