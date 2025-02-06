С уходящего из России бизнеса за месяц собрали в сотни раз больше годового плана

План на 2025 год по безвозмездным платежам в федеральный бюджет от негосударственных организаций перевыполнен с запасом уже к концу января. Об этом со ссылкой на оперативные данные «Электронного бюджета» пишут «Известия».

С уходящего из РФ бизнеса за месяц собрали в сотни раз больше годового плана
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Ожидания от сборов составляли 295 миллионов рублей, но по состоянию на 28 января бизнес отдал уже 54,7 миллиарда, то есть в 185 раз больше. Под этой статьей доходов, как ранее уточнял в пояснительной записке к финансовому плану на 2025-2027 годы Минфин, подразумеваются платежи, связанные с продажей бизнеса иностранными владельцами.

По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 150 процентов. При этом за весь 2024 год было собрано 156 миллиардов рублей при плане в два миллиарда.

Впервые правительство России ввело комиссию в размере 10 процентов на продажу бизнеса нерезидентами из недружественных стран в декабре 2022 года. Без ее уплаты одобрение сделки комиссией по иностранным инвестициям было невозможным.

Осенью 2023 года взнос в бюджет подняли до 15 процентов от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го — до 35 процентов. При этом в новых правилах было указано, что продавец должен предоставлять покупателю дисконт в размере не менее 60 процентов. Таким образом, на выходе владельцам активов остается пять процентов рыночной стоимости.

Новых крупных сделок по продаже российского бизнеса в январе не было, поэтому средства в бюджет поступили от прошлогодних соглашений. Например, часть средств могла перевести пивоваренная компания Carlsberg, которая, по различным оценкам, должна была отдать от 8,5 миллиарда до 12 миллиардов рублей с полученной суммы.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что такие существенные превышения планов фиксируются на фоне исключительно скромных прогнозов. Власти хотели бы с помощью созданных условий не допустить ухода иностранных компаний, однако те все равно предпочитают продавать активы.

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