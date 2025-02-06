Ургант лишился элитного бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) прекратила деятельность компании, принадлежащей телеведущему Ивану Урганту. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Источник издания утверждает, что ликвидировано было ООО «Проперти-Э», в котором до 2022 года числился в качестве учредителя ведущий. Подчеркивается, что на базе организации работало агентство элитной недвижимости «Эванс».

Выяснилось, что с 2021 года компания не предоставляла в контролирующий орган финансовые отчеты. Возможно, в тот период деятельность организации была приостановлена, говорится в материале. Подчеркивается, что в том же году организация получила чистую прибыль в размере 22 миллионов рублей, а в 2018 году — 27 миллионов рублей.

В 2023 году в отношении ООО было возбуждено три исполнительных производства, в результате чего судебные приставы осуществляли взыскание платежей в бюджет и в пользу физических лиц.

Сам Ургант принял решение выйти из числа учредителей в 2022 году. В Москве также временно закрыт еще один проект ведущего — ресторан «The Сад», который он открыл вместе с известным продюсером Александром Цекало.