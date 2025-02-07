В магазины возвращаются продукты с «честным» весом

В торговые точки России все чаще поступают товары, вес которых соответствует заявленному. Об этом сообщает «Российская газета».

Вес продуктов, который не сокращается, называют «честным». В публикации говорится, что некоторые производители даже указывают вес в килограммах и литрах в качестве преимущества перед конкурентами.

Темпы уменьшения объема упаковки при сохранении цены, известные как шринкфляция, снизились до 2% по сравнению с ростом в 3,5% в год в третьем квартале 2023 года. С полок магазинов практически исчезли бутылки с молочными продуктами объемом 970 мл и 930 мл.

Схожая ситуация наблюдается и с кормами для домашних животных. В бакалее и хлебобулочных изделиях уменьшение объема упаковки остается заметным и составляет более 4%.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что стоимость сливочного масла и яиц для покупателей может стать ниже, если не будет повышаться розничная наценка.