ФНС начала ликвидацию одного из владельцев "Светофора"

Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 февраля приняла решение о ликвидации холдинга АО "Инвест стандарт", которому принадлежит сеть торговых точек "Светофора" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сообщает Forbes.

Как пишет издание, причиной послужили недостоверные сведения об адресе. По данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо зарегистрировано в городе Ярославле на улице Наумова, но там также отмечается, что сведения являются недостоверными.

Согласно Forbes, торговая сеть "Светофор" управляется многочисленными юридическими лицами, самые частые - с названием "Торгсервис" и с добавленным к нему кодом региона. Холдинг АО "Инвест стандарт" в свою очередь является учредителем этих компаний.

Ранее "Ведомости" сообщали, что Роспотребнадзор приостановил деятельность магазинов под управлением ООО "Торгсервис 150" и ООО "Торгсервис 50" на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также "Известия" сообщали, что депутат Госдумы Сергей Лисовский направил в кабмин обращение с просьбой провести проверку торговой сети "Светофор" на фоне многочисленных нарушений - продаж некачественной и небезопасной продукции. До этого Госдума совместно с ФАС и Минпромторгом также обращалась в прокуратуру с просьбой проверить сеть супермаркетов "Светофор", которая нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров и обходит закон о регулировании торговой деятельности.