Wildberries проверят из-за досмотров с раздеванием

Прокуратура Московской области проверит работу Wildberries из-за жалоб сотрудников на досмотры раздеванием до нижнего белья. Об этом со ссылкой на начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрея Малютина сообщает газета «Ведомости».

Работники логистического технопарка «Софьино» в одном из отраслевых Telegram-чатов пожаловались, что практика досмотра сотрудников на входе вернулась на склады компании в начале 2025 года. В Wildberries объяснили эту меру борьбой с воровством и заверили, что проведут проверку по этому случаю.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ прокомментировали «Ленте.ру», что всегда сотрудничают с правоохранительными органами и окажут им необходимое содействие.