«Золотое Яблоко» раскрыло результаты внутреннего расследования ситуации с курьером

«Золотое Яблоко» опросило людей, изучило записи с камер видеорегистратора, детализацию звонков и другую доступную информацию в ходе внутреннего расследования ситуации с курьером. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

© Пресс-служба «Золотого Яблока»

Отмечается, что несколько дней назад клиентке «Золотого Яблока» вместо девушки-курьера, которая должна была доставить заказ, его передал мужчина. При этом информации о замене курьера от компании не было. Как уточнили в «Золотом Яблоке», после этого нештатного случая покупательнице стали приходить сообщения с угрозами от незнакомого человека.

Так, в ходе расследование было подтверждено два случая нарушения внутренних правил оказания услуг клиенту компании.

« В о - п е р в ы х , к у р ь е р н а р у ш и л а п р а в и л а д о с т а в к и з а к а з а , п е р е д а в е г о ч е р е з т р е т ь е л и ц о . В о - в т о р ы х , о п е р а т о р ы с л у ж б ы п о д д е р ж к и н а р у ш и л и р е г л а м е н т р е а г и р о в а н и я н а к р и з и с н у ю с и т у а ц и ю и н е п р о я в и л и з а б о т у о к л и е н т е » , — с о о б щ и л и в к о м п а н и и .

В «Золотом Яблоке» подчеркнули, что сейчас сотрудничество с курьером было прекращено. Однако в ходе внутреннего расследования не удалось подтвердить причастность курьера к сообщениям с угрозами. Отмечается, что дальнейшее расследование будет проводиться правоохранительными органами. При этом компания окажет любое содействие следствию при поступлении официального запроса.

« К а ч е с т в е н н ы й с е р в и с и к о м ф о р т к л и е н т о в б ы л и и о с т а ю т с я п р и о р и т е т о м « З о л о т о е Я б л о к о » . М ы и с к р е н н е с о ж а л е е м , ч т о н а ш е й п о к у п а т е л ь н и ц е п р и ш л о с ь о к а з а т ь с я в т а к о й с и т у а ц и и . С о с в о е й с т о р о н ы м ы о к а ж е м е й н е о б х о д и м у ю п о д д е р ж к у , а т а к ж е п р е д п р и м е м в с е м е р ы , ч т о б ы и с к л ю ч и т ь п о д о б н о е в б у д у щ е м » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и в к о м п а н и и .

Кроме того, компания проводит комплексный аудит всех логистических цепочек, а также вводит усиленные меры проверки и дополнительного обучения курьеров и сотрудников колл-центра в части реагирования на внештатные ситуации. Планируется, что в «Золотом Яблоке» приоритетном порядке будут внедряться новые технологии обеспечения безопасности коммуникаций клиентов с персоналом служб доставки.