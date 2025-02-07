В американском штате сняли запрет на продажу водки из РФ

Бывший губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну перед уходом с поста в отметил запрет на продажу водки из России на территории штата. Об этом сообщает The Boston Globe.

Издание отмечает, что Сунуну покинул пост губернатора Нью-Гэмпшира в декабре 2024 года. Перед своим уходом он отменил 145 указов, среди которых был и тот, что касался продажи водки из РФ на территории штата.

По словам Сунуну, он ввел данный запрет в 2022 году, чтобы «привлечь внимание к конфликту». Он указал, что в результате из этого вышла «история на всю страну».

В частности, под запрет в 2022 году попали Hammer & Sickle, «Русский стандарт», Aviator, Imperia Russian, Polugar, «Московская» и «Куцкова». Также в списке оказался бренд Stoli*, но в отношении него решение пересмотрели в том же году, поскольку компания провела ребрендинг и у нее больше «не было российской собственности».

Свое решение об отмене запрета Сунуну объяснил тем, что он «больше не нужен».

В беседе с Boston Globe представитель Комиссии по контролю за оборотом спиртных напитков Нью-гэмпшира заявил, что в настоящее время в штате решают, что делать с тем небольшим запасов российской водки, который остался на складах. Объемы оставшегося спиртного он не раскрыл.

*компания признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена