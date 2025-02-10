В австрийской OMV заявили о «закрытии российской главы» для компании

Австрийский нефтегазовый концерн OMV больше не планирует заключать контракты на поставку голубого топлива из России, но точно гарантировать отсутствие российского сжиженного природного газа (СПГ) в партиях от фирм из третьих стран невозможно.

Об этом заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

" Н а м н у ж н о б ы л о в р е м я д л я д и в е р с и ф и к а ц и и . Т е п е р ь р о с с и й с к а я г л а в а д л я н а с з а к р ы т а " , - у к а з а л г л а в а O M V .

При этом Штерн отметил, что в текущих реалиях газового рынка невозможно точно отследить происхождение СПГ. Но, по его словам, концерн заключал контракты на поставки сжиженного природного газа "только с нероссийскими контрагентами".

OMV 11 декабря объявила о расторжении контракта с "Газпром экспортом" на транспортировку газа в Австрию из-за прекращения поставок в ноябре. Контракт между компаниями был заключен в 2006 году и рассчитан на срок до 2040 года. OMV получала от "Газпрома" около 500 млн куб. м газа в месяц, или около 6 млрд куб. м в год. Транспортировка в Австрию была остановлена утром 16 ноября. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с "Газпром экспортом" €230 млн в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода "Северный поток" и в условиях недоступности газопровода "Ямал - Европа" из-за санкций.