Lamoda разместилась на «Яндекс Маркете»

Lamoda начала сотрудничать с другими маркетплейсами. Площадка уже начала продавать 40 тыс. товаров от 300 брендов на «Яндекс Маркете». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Сотрудничество позволит Lamoda получить дополнительный канал дистрибуции, а «Яндекс Маркету» — расширить ассортимент. Сейчас платформа активно стремится развивать fashion-направление, в том числе запуская собственные торговые марки. Теперь на площадке появятся Levi’s, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox, Nike, Adidas, New Balance и другие бренды.

Компании начали сотрудничество осенью прошлого года, когда Lamoda начала доставлять собственные заказы через пункты выдачи «Яндекс Маркета». По данным Data Insight, по итогам 2023 года Lamoda заняла 12 место в рейтинге крупнейших российских интернет-магазинов.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что работа с «Яндекс Маркетом» позволит Lamoda создать полноценную витрину, избежав затрат на услуги маркетплейса. Одновременно ретейлеру может быть выгодна синергия с экосистемой «Яндекса».

Ранее сообщалось, что Lamoda расширит бизнес в сегменте ювелирных украшений. Так, значительно увеличится круг партнеров в категории, а к середине 2025 года хранение такого товара будет осуществляться на складе онлайн-ретейлера.