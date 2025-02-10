«Газпром» объявил оферту на выкуп евробондов в евро

«Газпром Капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением 21 марта 2025 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, сообщила компания.

Организация планирует выкупить облигации на сумму до 194,7 млн евро по цене 100% от номинала. Кроме того, держатели получат накопленный купонный доход, рассчитанный на дату зачисления бумаг на счет компании. Расчеты с инвесторами будут осуществляться в рублях.

Прием заявок стартовал 10 февраля в 10:00 мск и завершится 13 февраля в 16:00 мск. Окончательные расчеты запланированы на 19 февраля. Агентом выкупа выступает Газпромбанк. Участвовать в оферте могут как физические, так и юридические лица.

Первоначальный объем выпуска составлял 500 млн евро со ставкой купона 4,364%. «Газпром» ранее провел два раунда замещения евробондов, в ходе которых 61% выпуска был заменен локальными облигациями, напоминает «Интерфакс». В обращении остается около 195 млн еврооблигаций.