Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию

Ряд иностранных брендов из люксового и среднего ценовых сегментов ведут переговоры о возможном возвращении в Россию. Об этом рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, пишет ТАСС.

Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию
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«В нашу компанию обратилось несколько международных брендов на предмет прощупывания возможности возвращения на российский рынок либо напрямую, либо посредством помощи франчайзинговых партнеров», сказала она.

По словам Шиляевой, эти бренды надеются, что к концу 2025 года у них будет возможность вернуться на российский рынок.

Недавно выяснилось, что более 20 иностранных брендов могут появиться в российских торговых центрах уже в этом году. По данным NF Group, речь идет о брендах из Турции, Китая и Южной Кореи.

В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м их было уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год появилось около 20 новых зарубежных брендов.

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