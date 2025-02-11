Инвесторы во главе с Маском предложили $97 млрд за контроль над OpenAI

Консорциум инвесторов, возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском, предложил приобрести некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за 97,4 млрд долларов, пишет Wall Street Journal.

Адвокат Маска, Марк Тоберофф, подал заявку на приобретение всех активов организации в совет директоров OpenAI 10 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США анонсировали создание компании StarGate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle. Маск раскритиковал этот проект. Кроме того, в марте он подал иск против компании OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана.