Разработчик ChatGPT ответил на планы Маска по покупке OpenAI
Глава компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман ответил в социальной сети X на планы американского предпринимателя, руководителя департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска по покупке холдинга.
«Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — написал разработчик ChatGPT.
Несколькими часами ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Маск во главе группы инвесторов предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, имеющей контрольный пакет акций OpenAI. Один из юристов главы DOGE, адвокат Марк Тоберофф, отметил, что в совет директоров компании была подана заявка на приобретение всех активов НКО.
7 февраля журнал Wired сообщал, что DOGE работает над созданием чат-бота для американского правительства. По данным издания, ведомство стремится в кратчайшие сроки разработать бота под названием «GSAi» на основе искусственного интеллекта (ИИ) для государственного управления.