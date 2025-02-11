Разработчик ChatGPT ответил на планы Маска по покупке OpenAI

Глава компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман ответил в социальной сети X на планы американского предпринимателя, руководителя департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска по покупке холдинга.

« Н е т , с п а с и б о , н о м ы к у п и м T w i t t e r з а $ 9 , 7 4 м л р д , е с л и х о т и т е » , — н а п и с а л р а з р а б о т ч и к C h a t G P T .

Несколькими часами ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Маск во главе группы инвесторов предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, имеющей контрольный пакет акций OpenAI. Один из юристов главы DOGE, адвокат Марк Тоберофф, отметил, что в совет директоров компании была подана заявка на приобретение всех активов НКО.

7 февраля журнал Wired сообщал, что DOGE работает над созданием чат-бота для американского правительства. По данным издания, ведомство стремится в кратчайшие сроки разработать бота под названием «GSAi» на основе искусственного интеллекта (ИИ) для государственного управления.