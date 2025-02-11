Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия маркетплейсов.

Магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы
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По словам предпринимателей, онлайн-площадки применяют демпинг, продавая товары по заниженным ценам, что нарушает принципы добросовестной конкуренции.

В связи с этим они обратились в ФАС с просьбой принять меры для урегулирования ситуации.

Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов, цитирует обращение к ФАС РБК.

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