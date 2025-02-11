Власти России решили изменить подход к беспилотникам

Министерство промышленности и торговли России может изменить подход к гражданскому госзаказу (ГГЗ) на беспилотные авиасистемы (БАС). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документацию ведомства.

Есть основания полагать, что вместо приобретения дронов акцент будет сделан на покупку услуг с использованием этих аппаратов. В финансовом выражении госзаказ в 2025 году уменьшится почти в пять раз: чуть больше миллиарда рублей пойдет на закупку беспилотных авиационных систем, а 57,8 миллиона рублей — на приобретение услуг БАС. В прошлом году объем ГГЗ оценивался почти шесть миллиардов рублей за 2,6 тысячи единиц техники для 117 заказчиков.

В ноябре минувшего года сообщалось, что комплектующие для дронов российского производства (с использованием местного сырья и компонентов) оказались в пять-восемь раз дороже китайских. Выяснилось, что полностью российскими могут считаться лишь 40 процентов комплектующих для БАС. Еще около 40 процентов удалось локализовать. В то же время 20 процентов изготавливать самостоятельно пока не представляется возможным.