Ozon начал выдавать ипотеку
Ozon начал выдавать ипотечные кредиты до 300 млн рублей на покупку коммерческой недвижимости. Об этом говорится на сайте компании.
Ипотека доступна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе и партнеров маркетплейса, на срок до 15 лет. Она распространяется на коммерческие помещения как первичном, так и на вторичном рынке.
«Сумма возможного кредита составляет от 1 до 300 млн рублей, а минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости. При оформлении Ozon проверяет юридическую «чистоту» приобретаемого объекта, а также выступает гарантом в расчетах для всех сторон будущей сделки», - пояснили в компании.
Там также уточнили, что ставка по ипотеке зависит от стоимости объекта, первого взноса и других условий. При этом продавцы и владельцы ПВЗ, сотрудничающие с Ozon, смогут оформить кредит в упрощенном порядке.
«Задача нашей ипотеки – помочь предпринимателю получить любой нужный объект в короткие сроки и приступить к работе», - пояснил руководитель направления кредитования бизнеса и банковских гарантий Ozon Fintech Дмитрий Лопырев.
Ранее российская торговая площадка Ozon запустила продажу автомобилей. При покупке машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке.