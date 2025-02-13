Commerzbank в четыре раза сократил активы, связанные с Россией

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, за 2024 год в четыре раза, до 82 млн евро, следует из отчетности банка. За четвертый квартал кредитная организация сократила соотвествующие активы на 20 млн евро, со 102 млн евро.

Корпоративный портфель группы в России за год сократился в четыре раза, до 34 млн евро. За четвертый квартал группа уменьшила его на 17 млн евро. Вложения в суверенные ценные бумаги за год снизились на 38,3%, до 29 млн евро. За четвертый квартал — на 3 млн евро.

Предэкспортное финансирование на протяжении всего года сохранялось на уровне 5 млн евро, притом, на конец 2023 года показатель был равен 135 млн евро, что в 27 раз больше чем на конец минувшего. Межбанковские кредиты в третьем и четвертом квартале восстановились до уровня конца 2023 года и составили 14 млн евро, после падения на 1 млн евро в первом и втором квартале 2024 года.

Российская дочерняя структура немецкой группы держит около 300 млн евро в Банке России, год назад там хранилось 400 млн евро.

За 2024 год группа увеличила чистую прибыль на 20%, до 2,7 млрд евро. В то же время банк получил самую высокую прибыль за всю свою историю. Операционная прибыль выросла на 12%, до 3,8 млрд евро. Основной движущей силой стали доходы — благодаря активной работе с клиентами они выросли примерно на 6 % до 11,1 млрд евро по сравнению с предыдущим годом.