Суд признал банкротом банк «Гарант-Инвест»

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление российского регулятора, объявил банк «Гарант-Инвест» банкротом, сообщает РИА Новости.

В декабре у данного банка была отозвана лицензия, и суд открыл конкурсное производство в отношении этой кредитной организации. Функции конкурсного управляющего были переданы государственной организации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по решению суда.

Подчеркивается, что по итогам финансовой проверки, проведенной временной администрацией, была увеличена и уточнена сумма недостающего имущества. В подтверждение были предоставлены дополнительные документы.

Сотрудник временной администрации, которая была назначена в «Гарант-Инвест» после того, как у банка отозвали лицензию, заявил, что качество кредитного портфеля продолжает снижаться. Однако на заседании юристы не озвучили, насколько увеличился размер «дыры» в капитале банка.

С 26 декабря 2024 года Центробанк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций и работу на рынке ценных бумаг у коммерческого банка «Гарант-Инвест». По размеру активов банк занимал 168-е место в банковской системе. Это уже шестой случай отзыва лицензии в текущем году.