Парфюмерно-косметическая сеть «Золотое яблоко» выходит на рынок Саудовской Аравии и станет первым российским бьюти-ретейлером в королевстве. В ближайшее время в стране откроется интернет-магазин компании, а также первая торговая точка в Джидде. На первом этапе компания создаст более 100 рабочих мест, половина из которых будут заняты местными жителями. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) отмечают, что «Золотое яблоко» станет не только первым российским бьюти-ретейлером в Саудовской Аравии, но и первым мультибрендовым ретейлером в стране, который выйдет омниканально. Саудовская Аравия — шестая страна присутствия «Золотого яблока» и третья — на Ближнем Востоке.

После запуска в Катаре весной 2024 года и тестовой работы интернет-магазина в ОАЭ, ассортимент товаров в этих странах значительно увеличился. В Катаре он вырос втрое, в ОАЭ — в 1,5 раза. В СНГ сеть «Золотое яблоко» представлена в Белоруссии и Казахстане. Онлайн-заказы доставляются покупателям во всех пяти странах. В России офлайн-магазины сети работают в 19 городах, в ассортименте «Золотого яблока» — более 4,5 тыс. брендов в таких категориях, как товары для красоты, аксессуары, товары для дома и других.