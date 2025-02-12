Мосбиржа начнет тестировать торги выходного дня с 15 февраля

Московская биржа начнет проводить тестирование торгов выходного дня с 15 февраля 2025 года, следует из сообщения торговой площади. При этом с 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами.

Так, тестирование по выходным дням, которое осуществляется с 15 февраля, будет проходить с 6:15 до 15:00 мск.

« Д о р е л и з а 1 - г о м а р т а 2 0 2 5 г . т о р г о в ы е о т ч ё т ы з а д о п о л н и т е л ь н ы е с е с с и и в ы х о д н о г о д н я б у д у т р а с с ы л а т ь с я в д е н ь п р о в е д е н и я с е с с и и . П о с л е р е л и з а т о р г о в ы е о т ч ё т ы б у д у т р а с с ы л а т ь с я в п о н е д е л ь н и к » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и б и р ж и .

Ранее Мосбиржа сообщила , что будет технически готова к запуску торгов в выходные дни к 1 марта 2025 года. Дополнительная сессия входного дня будет проходить во временной промежуток с 9:50 до 18:59 мск. Так, все участники по умолчанию будут допущены к сессии выходного дня с марта 2025 года. При этом частник торгов может подать заявление на отказ от участия в торгах выходного дня.