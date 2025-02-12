Мосбиржа начнет тестировать торги выходного дня с 15 февраля
Московская биржа начнет проводить тестирование торгов выходного дня с 15 февраля 2025 года, следует из сообщения торговой площади. При этом с 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами.
Так, тестирование по выходным дням, которое осуществляется с 15 февраля, будет проходить с 6:15 до 15:00 мск.
«До релиза 1-го марта 2025 г. торговые отчёты за дополнительные сессии выходного дня будут рассылаться в день проведения сессии. После релиза торговые отчёты будут рассылаться в понедельник», — отмечается в сообщении биржи.
Ранее Мосбиржа сообщила , что будет технически готова к запуску торгов в выходные дни к 1 марта 2025 года. Дополнительная сессия входного дня будет проходить во временной промежуток с 9:50 до 18:59 мск. Так, все участники по умолчанию будут допущены к сессии выходного дня с марта 2025 года. При этом частник торгов может подать заявление на отказ от участия в торгах выходного дня.