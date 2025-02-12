Крупнейший производитель газировки перейдет на пластиковые бутылки из-за тарифов Трампа

Coca-Cola может перейти на использование пластиковых бутылок вместо алюминиевых банок. Об этом со ссылкой на гендиректора компании сообщает The Guardian.

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Причиной перехода на другую упаковку называют 25-процентные тарифы, которые вводит новый президент США Дональд Трамп — алюминий для банок импортируется из Канады, поэтому компании придется найти способ избежать подорожания.

« Ч т о к а с а е т с я н а ш и х с т р а т е г и й , н а п р а в л е н н ы х н а о б е с п е ч е н и е д о с т у п н о с т и п о ц е н е и п о т р е б и т е л ь с к о г о с п р о с а , т о е с л и с т о и м о с т ь о д н о й у п а к о в к и н е м н о г о в ы р а с т е т , у н а с о с т а н у т с я д р у г и е п р е д л о ж е н и я п о у п а к о в к е , к о т о р ы е п о з в о л я т н а м к о н к у р и р о в а т ь в с е г м е н т е д о с т у п н о й п о ц е н е п р о д у к ц и и » , — р а с с к а з а л г е н д и р е к т о р к р у п н е й ш е г о п р о и з в о д и т е л я г а з и р о в к и Джеймс Куинси.

По данным исследователей и экологических организаций, Coca-Cola в последние годы постепенно увеличивала объем напитков, продаваемых в алюминиевых банках, в рамках своих целей по борьбе с загрязнением природы. По данным за 2023 год, компания продавала более четверти (26 процентов) напитков в алюминиевой и стальной таре. Почти половина (47,7 процента) газировки продавалась в пластиковых бутылках.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми тарифы на сталь и алюминий, введенные Трампом, и пообещал ответить «твердо и решительно». Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань назвал пошлины «совершенно неоправданными», так как от канадских алюминия и стали зависят ключевые отрасли американской экономики. Вскоре после этого Reuters сообщило, что общий тариф США на канадский импорт может вырасти до 50 процентов.