Экономист раскрыла, почему россияне забирают золото из банков

Россияне стали активно забирать свои золотые запасы из банков, чтобы продать их по выгодной цене, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По ее словам, также они стремятся разместить вырученные средства на депозитах с высокой процентной ставкой.

П о д о б н о г о р о д а с п о с о б и н в е с т и р о в а н и я б ы л с а м ы м п о п у л я р н ы м с р е д и г р а ж д а н и в л о ж е н и я в д а н н ы й в и д м е т а л л а и с ч и с л я л и с ь д е с я т к а м и т о н н . Д л я п р и м е р а , Сбербанк в 2022 реализовал более 10 т золота, ВТБ около 2 т, ПСБ — 1 т, — объяснила эксперт.

Экономист отметила, что сейчас, когда цены на металл достигли пиковых значений, россияне стремятся реализовать свои активы. Она также подчеркнула, что золото не является высоколиквидным активом, и его не так быстро можно обратить в деньги.

Ранее аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что золото гораздо надежнее серебра для долгосрочных инвестиций. Возможному росту цены на серебро может помешать рецессия, которую способны спровоцировать торговые войны, предупредил эксперт.