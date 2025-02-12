Экономист раскрыла, почему россияне забирают золото из банков

Россияне стали активно забирать свои золотые запасы из банков, чтобы продать их по выгодной цене, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По ее словам, также они стремятся разместить вырученные средства на депозитах с высокой процентной ставкой.

Экономист раскрыла, почему россияне забирают золото из банков
© РИА Новости
Подобного рода способ инвестирования был самым популярным среди граждан и вложения в данный вид металла исчислялись десятками тонн. Для примера, Сбербанк в 2022 реализовал более 10 т золота, ВТБ около 2 т, ПСБ — 1 т, — объяснила эксперт.

Экономист отметила, что сейчас, когда цены на металл достигли пиковых значений, россияне стремятся реализовать свои активы. Она также подчеркнула, что золото не является высоколиквидным активом, и его не так быстро можно обратить в деньги.

Ранее аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что золото гораздо надежнее серебра для долгосрочных инвестиций. Возможному росту цены на серебро может помешать рецессия, которую способны спровоцировать торговые войны, предупредил эксперт.

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