Имущество украинских бизнесменов национализируют в Крыму

В Крыму готовят к национализации более 720 объектов, принадлежащих украинским бизнесменам.

В Крыму национализируют имущество украинских бизнесменов
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Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас. Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма, написал он.

Среди них такие крупные предприятия, как пивобезалкогольный комбинат «Крым», дельфинарий «Немо», «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс», говорится в Telegram-канале.

В Московской области будет рассмотрено дело о возмещении ущерба, нанесенного санкционной политикой в отношении России. Генпрокуратура РФ просит арестовать средства с американских Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, которые действуют в России, а также с властей Украины.

В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило свыше 2 миллиардов рублей.

Ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет свыше 14 триллионов рублей, сообщил ранее Константинов. В начале марта стало известно, что власти Крымского полуострова хотят взыскать с Украины более 3 триллионов 156 миллиардов рублей из-за энергоблокады.

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