Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

В последнее время РЖД плохо принимают груженые цистерны с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), иногда прием происходит с задержкой, а в некоторых случаях отправители и вовсе получают отказ. Об этом со ссылкой на жалобы нефтяных компаний пишет «Коммерсантъ».

В частности, тяжелая ситуация возникла в Самарской группе НПЗ и Ангарской нефтехимической компании (АНХК). По состоянию на 28 января оформления ждали 498 вагонов, а доля непринятых к перевозке достигла 47 и 41 процента соответственно.

В конце января начальник управления наземного транспорта «Газпром нефти» Игорь Деревицкий направил главе Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Дмитрию Муреву письмо о срыве поставок нефтепродуктов в связи с отказом железнодорожников принимать к плановой перевозке нефтепродукты Омского, Московского и Ярославского НПЗ. Решения касались более четверти от всех заявленных объемов.

Как сказано в документе, такое поведение РЖД повышает риски невыполнения задачи по поставкам на внутренний рынок и провоцирует недозагрузку НПЗ. Последнее приведет к снижению переработки и, соответственно, падению выручки самих РЖД.

Один из источников в отрасли объяснил, что с момента вступления в силу правил недискриминационного доступа (ПНД), что произошло в январе, железнодорожникам стало проще отказывать в вывозе продукции с заводов. Так, среднесуточная погрузка сократится на 16 процентов в годовом выражении и на 12 процентов — в месячном.

Другой собеседник издания недоумевает из-за того, что РЖД ссылаются на увеличение перевозок других грузов, но не могут объяснить каких, потому уголь тоже сокращен, а рост контейнеров не подтверждается. Впрочем, еще один представитель отрасли возлагает вину на сами НПЗ. Из-за дефицита работников, в том числе наливщиков, предприятия не могут поставить партии в указанные сроки, а позднее включить в расписание дополнительные объемы оказывается невозможным. В РЖД подтверждают, что главная причина невыполнения планов по поставкам — неисполнение графиков самими НПЗ.

Ранее сообщалось, что последние санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные еще администрацией Джо Байдена, могут привести к сокращению добычи нефти в России в ближайшие месяцы из-за сложностей с морским экспортом.