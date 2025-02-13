РЖД отреагировали на обвинения нефтяников в срыве поставок

"Российские железные дороги" (РЖД) держат на особом контроле перевозки нефтепродуктов, особенно во внутреннем сообщении. Холдинг заинтересован в каждой дополнительно провезенной тонне и совместно с нефтяниками ищет возможности по увеличению объемов отгрузки продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что нефтяники столкнулись с отказами РЖД в приеме груженых цистерн с НПЗ и говорят об угрозе срыва поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок. Как пишет издание, в ряде случаев к перевозке не принимается свыше 40% объема суточной погрузки.

"РЖД всегда оперативно реагируют на обращения грузоотправителей. Перевозки нефтепродуктов, особенно во внутреннем сообщении, находятся на особом контроле. Они пользуются повышенным приоритетом при согласовании отправки по лимитирующим направлениям", - говорится в сообщении железнодорожного холдинга.

Как сообщили в РЖД, причины недогруза необходимо рассматривать комплексно, разбираться в каждом конкретном случае, так как выполнение плана зависит не только от возможностей компании.

" Н е ф т е н а л и в н ы е г р у з ы о т н о с я т с я к в ы с о к о д о х о д н о й к а т е г о р и и , РЖД заинтересованы в каждой дополнительной тонне и совместно с нефтяниками в оперативном режиме ищут возможности по увеличению объемов отгрузки продукции", - отметили там.

Как уточнили в холдинге, по всем площадкам "РН-Транс" (грузоотправитель/грузополучатель) объем согласованных заявок на февраль на 5% превысил уровня января. При этом за первую декаду февраля площадками "РН-Транс" не предъявлено к перевозке более 450 тыс. тонн от согласованных объемов, в том числе по Ангарской НХК не предъявлено 24,2% от согласованных объемов, по Самарской группе заводов отставание от согласованных объемов составляет 21%. За январь текущего года площадками "РН-Транс" не предъявлено к перевозке 4,5% от согласованных объемов.

По данным РЖД, непредъявление груза к перевозке по согласованным направлениям - основная причина невыполнения плана, что подтверждается соответствующими отметками грузоотправителя в системе суточного планирования (СКПП), которые проставляются по итогам каждого дня.

Что касается площадок "Газпромнефть-логистика", согласованный объем погрузки на февраль на 0,4% выше уровня января. При этом исходя из заявленных корреспонденций и очередности по правилам недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, согласованный объем во внутрироссийском сообщении на 6,4% ниже, а в экспортном - на 13,5% выше, уточнили в РЖД.

В "Газпром нефти" сообщили ТАСС, что компания находится с РЖД в постоянном конструктивном диалоге.