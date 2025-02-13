ВТБ и Газпромбанк прокомментировали ситуацию с обменом валют

Ажиотажа вокруг обмена валют не наблюдается на фоне укрепления рубля на межбанковском рынке, сообщил ТАСС вице-президент Газпромбанка, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Артем Зотов через пресс-службу банка.

" Б е з у с л о в н о , л ю б а я п о в ы ш е н н а я в о л а т и л ь н о с т ь н а р ы н к е у в е л и ч и в а е т а к т и в н о с т ь к л и е н т о в . Н о а ж и о т а ж а с р е д и к л и е н т о в с е й ч а с н е н а б л ю д а е т с я " , - с к а з а л б а н к и р .

Он добавил, что в Газпромбанке можно обменять валюту в мобильном банке или офисе. Актуальные курсы валют и условия обмена доступны на сайте банка.

Повышенного спроса на покупку валюты не фиксируют и в ВТБ, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

" О б ъ е м в а л ю т о о б м е н н ы х о п е р а ц и й в п р е д е л а х с р е д н и х з н а ч е н и й . М ы о б с л у ж и в а е м к л и е н т о в в ш т а т н о м р е ж и м е - в с е о п е р а ц и и в ы п о л н я ю т с я в т о ч к а х п р о д а ж и "ВТБ онлайн", - добавили в пресс-службе.

Курсы валют

Рубль активно растет с вечера 12 февраля на фоне телефонного разговора президентов РФ и США. 13 февраля курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро - ниже 95 рублей впервые с 12 августа, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 10:18 мск, курс доллара снижался на 3,2% - до 90,98 рубля. К 10:33 мск доллар ускорил снижение и находился на уровне 90,88 рубля (-3,3%).

Курс евро терял 2,95%, опускаясь до 94,787 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:28 мск. К 10:33 мск евро замедлил снижение и находился на уровне 94,79 рубля (-2,94%).