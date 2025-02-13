DPA: ФРГ намерена продлить внешнее управление активами "Роснефти" в НПЗ в Шведте

Правительство ФРГ намерено продлить срок доверительного управления германскими активами "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, снабжающем нефтепродуктами большую часть востока ФРГ, включая аэропорт Берлина. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

Срок внешнего управления должен был истечь 10 марта.

" О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и п о с т а в о к о с т а е т с я г л а в н о й ц е л ь ю в с е х м е р , п р и н и м а е м ы х в с в я з и с Rosneft Deutschland", - отметила представитель Минэкономики ФРГ.

Кроме того, утверждается, что в связи с введением санкций против России компания Rosneft Deutschland рискует больше не иметь возможности вносить свой вклад в обеспечение безопасности поставок в Германию.

" Д о в е р и т е л ь н о е у п р а в л е н и е в д о с т а т о ч н о й с т е п е н и п р о т и в о д е й с т в у е т э т о й п р о б л е м е " , - п о д ч е р к н у л и в в е д о м с т в е .

Как указали в Минэкономики, "Роснефть" убедительно продемонстрировала", что предпринимаются активные усилия по продаже Rosneft Deutschland, которая, "как ожидается, будет завершена к концу года".

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление не имеет правовых оснований, поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.