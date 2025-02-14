В «Светофоре» обнаружили некачественную молочную продукцию

Поставщики гипермаркета низких цен "Светофор" разбавляли молочную продукцию растительными жирами и скрывали это, чтобы уклониться от налогов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Изготовление продукции с использованием растительных жиров предполагает повышенную ставку НДС (налога на добавочную стоимость) в размере 20%, при этом НДС на молочную продукцию составляет только 10%. Махинации позволяли "Светофору" предлагать молочную продукцию по цене ниже рыночной. Такая ситуация была выявлена в результате инспекций в магазинах "Светофора" в 13 регионах России. Поставщиков сети ожидают штрафы за уклонение от налогов и нарушение и дополнительные проверки.

До этого Роспотребназор нашел в магазинах "Светофора" в Москве насекомых и грызунов. Отмечается, что, как минимум в четырех магазинах "Светофор" отсутствовала защита от грызунов — там были обнаружены дефектные ворота в зоне разгрузки, которые не препятствуют проникновению в торговый зал и подсобные помещения крыс и насекомых.