Компании Южной Кореи заявили о планах вернуться в Россию

Сразу несколько южнокорейских компаний заявили о желании вернуться в Россию, пишет Yonhap News. Отмечается, что связано это с началом диалога между Москвой и Вашингтоном о возможном завершении конфликта на Украине.

В числе таких компаний Samsung, LG и а также автопроизводитель Hyundai, который задумался о выкупе своего завода в Петербурге. Ожидается, что решение должно быть принято в декабре 2025 года.

Издание отмечает, что южнокорейские компании обеспокоены быстрым освоением российского рынка китайскими производителями. Из-за этого в дальнейшем им будет непросто вернуть свои прежние позиции.

Разговоры о возвращении в Россию брендов Южной Кореи действительно активизировались, но на неофициальном уровне, рассказал в эфире BFM директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов. По его словам, интерес к возвращению в в нашу страну достаточно серьезный.

Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию

При этом главный редактор автомобильного сетевого издания Quto.ru Максим Ракитин настроен не так оптимистично, поскольку уверен, что решение корейцев целиком и полностью зависит от позиции Вашингтона.