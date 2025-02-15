Стало известно, какие компании планируют вернуться в Россию

Бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius планируют вернуться на российский рынок, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, представители корпорации Inditex (бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe) изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы.

Журналисты отметили, что компания желает оперативно вернуться на российский рынок в том случае, если геополитическая ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что крупные южнокорейские компании начали проработку возможного возвращения на российский рынок.

В частности, за международной повесткой внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России.

Компании Южной Кореи заявили о планах вернуться в Россию

Кроме того, о возвращении думают в Hyundai Motor Group — компания допускает обратный выкуп производственной площадки в Санкт-Петербурге.