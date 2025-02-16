Баффет внезапно сменил сферу инвестиций

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свои доли в Bank of America (BofA) и Citigroup на миллиарды долларов. Об этом пишет Financial Times.

В частности, конгломерат продал 40,6 млн акций Citigroup на сумму более 2,4 млрд долларов.

Журналисты отметили, что миллиардер в ходе предшествующего финансового кризиса купил 13% акций BofA с тем, чтобы обеспечить балласт одному из крупнейших кредиторов страны.

В 2024 году Баффет начал активную продажу акций, в 2025 году продолжил распродавать ценные бумаги. В настоящее время его доля в Bank of America упала до 8,9%.

Кроме того, Berkshire Hathaway продала 1,7 млн акций банка Capital One. Таким образом, отметили эксперты, доля группы сократилась в кредитной организации почти на 20%.

Вместе с тем, компания приобрела акции производителя пива Modelo Constellation Brands на сумму 1,2 млрд долларов. Также крупные суммы были вложены в

бассейны, производство пиццы, радиостанции и регистратора доменов.

Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам четвертого квартала выросла до $267,18 млрд против $266,38 млрд кварталом ранее.