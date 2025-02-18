Нидерланды потребовали взыскать с Украины $400 млн

Украина получила требование из-за конфискации бывшего «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана, а также его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова — западные кредиторы организации хотят вернуть потерянные инвестиции, пишут «Ведомости».

Как стало известно журналистам, нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. в понедельник направила запрос на арбитраж в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), потребовав взыскать с Киева 400 миллионов долларов, потерянных после национализации Sense Bank в 2023 году.

Уточняется, что E.M.I.S. в 2018-2021 годах предоставила кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую бизнесмены инвестировали на Украине, 10 кредитов. На эти займы нидерландская структура выпустила долговые ценные бумаги, которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU, чьим основным активом на Украине на тот момент был «Альфа-банк Украина».

E.M.I.S. обосновала свой запрос на арбитраж нарушением Киевом инвестиционного договора с Нидерландами, который действует с 1997 года. В нем две страны, в частности, обязались не лишать прямо или косвенно лиц одной договаривающейся стороны их инвестиций в другой, кроме как в общественных интересах и в соответствии с надлежащей правовой процедурой, а также при своевременной выплате справедливой компенсации. В данном случае, продолжили в ABHU, действия Украины привели к «непоправимому» дефолту по платежам в пользу E.M.I.S. Также истец запросил согласие держателей спорных ценных бумаг на реструктуризацию.

Прошлой зимой ABH потребовал от Киева миллиард долларов из-за национализации Sense Bank, а в августе 2024 года украинскому Forbes стало известно, что ABH Ukraine предлагает инвесторам подать судебные иски к Украине. Речь тогда шла именно об обязательствах на 400 миллионов долларов. В сентябре стало известно, что власти Украины решили продолжить конфискацию местных активов Фридмана, Авена и Косогова.