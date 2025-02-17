Сбер предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking на 53,7 млрд рублей
Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking более 53,7 млрд рублей.
Об этом передаёт РИА Новости, ссылаясь на картотеку арбитражных дел.
Отмечается, что иск подан 14 февраля, но к рассмотрению пока не был принят.
Основания исковых требований пока не уточняются.
В качестве третьего лица истец просит привлечь к делу НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».
Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московской компании «Гео-Система» о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank.