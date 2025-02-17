Компаниям Uniqlo, Inditex и H&M предложили вернуться в Россию

Союз торговых центров (РТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в союзе.

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РТЦ провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды. Многие подчеркнули свою заинтересованность в долгосрочном партнерстве, рассказали в союзе.

Ассоциация выразила готовность содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на российском рынке.

« Е с л и в а ш и к о м п а н и и р а с с м а т р и в а ю т в о з м о ж н о с т ь в о з о б н о в л е н и я р а б о т ы в р о с с и й с к о м с е к т о р е р о з н и ч н о й т о р г о в л и , м ы п р и г л а ш а е м в а с о б с у д и т ь п о т е н ц и а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и , в к л ю ч а я и н д и в и д у а л ь н ы е у с л о в и я а р е н д ы , п р е д п о ч т е н и я п о м е с т о п о л о ж е н и ю и с т р а т е г и и , у ч и т ы в а ю щ и е с п е ц и ф и к у р ы н к а » , — г о в о р и т с я в п и с ь м е .

Вице-президент СТЦ Павел Люлин рассказал, что несмотря на замещение некоторых брендов, часть из них — неуспешны и закрывают свои точки. В том числе, речь идет о заместившем бренд Uniqlo Just Clothes.

В РФ могут вернуться до 350 иностранных компаний: что об этом известно

Поэтому больше половины ТЦ ожидают возвращения иностранных компаний, подчеркнул он.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что японский бренд одежды Uniqlo рассматривает возможность возвращения в Россию.