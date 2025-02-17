В Госдуме анонсировали возвращение Visa и Mastercard в Россию

Платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги.
Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", - отметил депутат.
По его мнению, Visa и Mastercard придется использовать в случае отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы.
"При этом вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему", - подчеркнул депутат.