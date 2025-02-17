В Госдуме анонсировали возвращение Visa и Mastercard в Россию

Платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги.

Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

" Я д у м а ю , ч т о о н и в б л и ж а й ш е е в р е м я в е р н у т с я и б у д у т п р е д л а г а т ь с в о и у с л у г и . П о т о м у ч т о о н и п о т е р я л и б о л ь ш о й р ы н о к и б у д у т с т р е м и т ь с я в о й т и в э т о т р ы н о к , н о б у д е т у ж е , к о н е ч н о , с л о ж н е е , п о т о м у ч т о м ы п р и в ы к л и к н о в ы м с и с т е м а м . Н а ц и о н а л ь н а я с и с т е м а п л а т е ж н ы х к а р т п о к а з а л а т е х н о л о г и ч н о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь " , - о т м е т и л д е п у т а т .

По его мнению, Visa и Mastercard придется использовать в случае отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы.