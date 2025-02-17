В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов
В Кремле не видели заявлений западных брендов о планах вернуться в Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель главы государства добавил, что компании смогут вернуться на российский рынок на конкурентной основе. Песков отметил, что это нормальная мировая практика.
Спрогнозированы сроки возвращения в Россию иностранных брендов
Ранее СМИ сообщили, что на фоне начала контактов между Москвой и Вашингтоном западные бренды начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие планы якобы есть у компании Inditex (владеет Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear), Uniqlo и других. По оценке экспертов Kokoc Group, в 2025 году вернуться могут до 350 брендов.
«Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. То, что на конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями», — заявил представитель Кремля.