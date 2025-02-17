Экономист Коган назвал условие для возвращения Visa и MasterCard в РФ

Экономист Евгений Коган назвал условие для возвращения Visa и MasterCard в Россию
Компаниям придётся начать выпуск пластиковых карт, которые поддерживают несколько платёжных систем.
Препятствий возникнуть не должно. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился профессор Высшей школы экономики.
«Тренд уже понятен, и наши западные любимые контрагенты, которые убежали отсюда, многие хотят вернуться. Это известно. С одной стороны, я не думаю, что будут какие-то препятствия, и все их радостно примут, но наученные горьким опытом россияне будут делать кобейджинговые, например, «Visa-Мир», «MasterCard-Мир» и так далее, то есть будут делать таким образом, чтобы не пострадать в случае чего. Я думаю, что Visa и MasterCard для возвращения придётся делать карты кобейджинговые, вот и всё».
Ранее в комитете ГД по финансовому рынку не исключили возвращения в РФ Visa и MasterCard. Это может произойти в ближайшее время, отметил его глава Анатолий Аксаков.
«Я думаю, они вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что потеряли большой рынок и будут стремиться войти в него. Но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платёжных карт показала технологичность и эффективность», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.
При этом Аксаков констатировал, что платёжные системы Visa и MasterCard придётся использовать в случае денежных переводов в Европу и США.