Американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России.

Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

« Я д у м а ю , о б е щ а н и е т а к о в о : д а в а й т е в е с т и д и а л о г , д а в а й т е н а й д е м л у ч ш е е р е ш е н и е д л я н а ш и х с т р а н , д л я д р у г и х с т р а н , д л я м и р о в о г о с о о б щ е с т в а » , — з а я в и л о н .

По словам Дмитриева, необходимо «строить мосты» между Россией и США, поскольку это важно для мирового сообщества. По данным источников телеканала, российские власти привлекли главу РФПИ для переговоров, чтобы решить экономические проблемы между сторонами встречи по вопросу украинского урегулирования.

До этого издание Reuters со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента писало, что иностранные компании, покинувшие Россию из-за ее специальной военной операции на Украине, потеряли более $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Отмечается, что с августа 2023 года, когда приводилась предыдущая оценка, сумма увеличилась на треть. Тогда говорилось об убытках в размере $80 млрд.