СМИ: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок и уже обсуждает стратегию конкуренции с местными производителями и борьбы с параллельным импортом. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, выпуск газировки планируется наладить на тех же заводах, где ее производили до ухода компании из России. После начала специальной военной операции The Coca-Cola Company заморозила деятельность в стране и перестала контролировать качество продукции, выпускаемой третьими лицами под ее брендом. В результате на протяжении трех лет проверки не проводились.

Теперь в компании ожидают «зеленого света» на фоне возможного потепления отношений между Россией и США. В случае возвращения Coca-Cola намерена бороться с нелегальной продукцией, выпускаемой без официального контроля, а также с газировкой, поступающей через параллельный импорт из Казахстана, Киргизии, Китая и других стран.

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Основным конкурентом на рынке остается «Добрый. Кола». Однако компания продолжит выпуск, если российские аналитики не выявят существенного влияния со стороны американского бренда, передает Telegram-канал.

Помимо Coca-Cola, в 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний, утверждают аналитики Kokoc Group. В их числе — PepsiCo, Apple, Visa, MasterCard, McDonald's и многие другие.