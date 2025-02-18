Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок и уже обсуждает стратегию конкуренции с местными производителями и борьбы с параллельным импортом. Об этом сообщает Mash.

СМИ: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию
© РИА Новости

По данным источника, выпуск газировки планируется наладить на тех же заводах, где ее производили до ухода компании из России. После начала специальной военной операции The Coca-Cola Company заморозила деятельность в стране и перестала контролировать качество продукции, выпускаемой третьими лицами под ее брендом. В результате на протяжении трех лет проверки не проводились.

Теперь в компании ожидают «зеленого света» на фоне возможного потепления отношений между Россией и США. В случае возвращения Coca-Cola намерена бороться с нелегальной продукцией, выпускаемой без официального контроля, а также с газировкой, поступающей через параллельный импорт из Казахстана, Киргизии, Китая и других стран.

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Основным конкурентом на рынке остается «Добрый. Кола». Однако компания продолжит выпуск, если российские аналитики не выявят существенного влияния со стороны американского бренда, передает Telegram-канал.

Помимо Coca-Cola, в 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний, утверждают аналитики Kokoc Group. В их числе — PepsiCo, Apple, Visa, MasterCard, McDonald's и многие другие.

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