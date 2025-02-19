Американские компании готовятся вернуться на российский рынок, первой или одной из первых станет Coca-Cola. Впрочем, она никуда и не уходила, просто слегка замаскировалась и организовала альтернативные каналы поставки своей «традиционной» продукции в РФ. Российские производители безалкогольных напитков против, однако их никто спрашивать не станет.

«Coca-Cola готовится к возвращению в Россию. Внутри компании уже обсуждают стратегию по работе с отечественными конкурентами и борьбе с параллельным импортом. Производители американской газировки планируют делать её на тех же заводах, что и до ухода из РФ», — новость, в общем-то, ожидаемая.

Запустить производство проще простого, на это потребуется день-другой — перенастроить линию на новые-старые бутылки, завезти этикетки и засыпать другой концентрат. Всё — вместо «Доброго» и прочих временных брендов на выходе получатся ёмкости с привычной всем химической жидкостью.

«Борьба с параллельным импортом» — это вообще хохма, точнее, чистой воды фикция. Никаких таких контрабандных поставок Coca-Cola в РФ не было и нет, есть хорошо организованный и очень масштабный поток товара, про маркетинг тоже никто не забыл.

«На наших складах полно Coca-Cola производства Казахстана, её периодически привозят прямо с тамошних заводов, всё легально и официально. Перед праздниками — тем же Новым годом — по данному товару устраиваются «акции» и распродажи. Цена в среднем заметно выше, чем на российские аналоги, но по таким «спецпредложениям» она становится конкурентной. Да и вообще берут, это всё-таки Coca-Cola», — рассказывает управляющая подмосковным сетевым магазином Валерия (имя изменено).

«Альтернативные» поставки наладили быстро, казахская Coca-Cola появилась ещё в начале лета 2022 года, хотя тогда она была дорогой. Но постепенно цены снижали — по мере увеличения объёмов поставок. А после того, как российских производителей сахаросодержащих безалкогольных напитков обложили специальным акцизом данные поставки стали ещё выгодней. Ведь в Казахстане подобного побора нет, и в рамках «единого экономического пространства» обложить тамошние товары им никак нельзя.

Поставки из Казахстана просто прекратят, логистика там не самая дешёвая, вот и весь сказ про борьбу с параллельным импортом. Легко воевать с тем, чем сам же и занимаешься — суровая непримиримая борьба левой руки с правой. Акциз вот придётся платить, но по сравнению с затратами на транспорт это всё равно будет выгодно.

Российские производители безалкогольных напитков против возвращения американцев и намерены с ними всерьёз воевать. За последние три года они вложили огромные деньги в импортозамещение, и, если янкесам вновь включат зелёный свет все их инвестиции пойдут прахом.

«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдёшь! Производители создадут альянс против Coca-Cola и Pepsi, чтобы не пустить мечтающие вернуться на российский рынок западные компании. Сражаться намерены скоростью поставок, демпингом цен и дополнительными бонусами для ретейлеров», — заявил глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

Альянс создать, наверное, смогут. Но в РФ есть чудесная организация под названием Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая этих самых реальных монополистов в упор не видит, но очень любит штрафовать российские компании. Ничего нового, подобное мы видели уже не раз.

«Первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры. Кстати, в США уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке подключат к SWIFT, а значит, заработают платежные системы Visa и MasterCard. Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», — говорит политолог Вадим Сипров.

Откуда такая уверенность? Причём не только у него, но и у иных его коллег. Очень тревожно. Судя по всему, власти РФ «забыли» про замороженные резервы страны, про изъятую у «Газпрома», «Роснефти» и иных компаний зарубежную собственность, про гонения на наших граждан. Неужто пошёл процесс торговли Родиной крупным оптом, и американский бизнес вовсю готовится к повторной экспансии?

Конечно, у «возвращенцев» могут возникнуть технические препятствия, но они вполне решаемы.

«Только после подписания соглашения о мире или о перемирии можно будет говорить о снятии санкций, о восстановлении системы платежей для тех, кто работает в России, о восстановлении логистики. Без этих условий бизнес не может вернуться и продолжить работу в России. Снятие санкций для платежей, для логистики — это минимум, который необходим компаниям для того, чтобы продолжить работу в России», — отметил профессор ВШЭ Алексей Портанский.

Но если российские банки подключат к SWIFT — чтобы Coca-Cola и прочие американские компании, как это было ранее, смогли выводить из РФ деньги — никаких проблем не будет.

Что изменится для простого потребителя? Судя по всему, на прилавках сильно потеснят российские напитки, там снова будет засилье «пендосовской» водички. Кто-то из отечественных производителей разорится, таковых, скорее всего, будет немало — янкесы обязательно займутся расчисткой рынка. При помощи российских чиновников, как это уже не раз было в самых разных отраслях экономики РФ.

«Я допускаю, что кто-то из иностранцев нужен. Эти компании должны вернуться, но возместить деньгами ущерб, который нанесли гражданам России. Заплатить за то, что они их игнорировали долгое время. Какой-нибудь AutoCAD нужен нашим инженерам, тогда да. Но все желающие вернуться сначала платят штраф, который будет установлен нашими судами, а потом мы уже решим, нужны они или нет здесь. Нужно чётко разделять, что нам нужно для работы, а что кому-то нужно для прихоти», — считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Увы, людей с таким подходом во властных структурах не очень много. Нам нужны чиновники, причём всех рангов, которые думали бы не о наполнении своих карманов, а о интересах России.