ЦБ сможет определять валюты уставных капиталов банков

Банк России получит право определять перечень видов иностранных валют, которые можно вносить в оплату уставного капитала кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

В перечень разрешенных иностранных валют могут включить валюты стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также валюты стран БРИКС. В том числе это китайский юань, индийская рупия, а также валюты Бразилии, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, ЮАР, Аргентины.

Как уточнил на пленарном заседании один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предложенные нормы позволят расширить возможности для участия иностранного капитала в российских финансовых институтах.