Доля иностранных директоров в крупнейших компаниях упала вдвое в 2024 году

Средняя доля иностранцев в советах директоров крупных российских публичных компаний сократилась вдвое, до 6% в 2024 году, сообщается в обзоре практик корпоративного управления Московской биржи и Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС).

В большинстве компаний иностранных директоров не было совсем. Они присутствовали лишь в 10 из 44-ых компаний выборки — обществ, акции которых входят в первый котировальный список Мосбиржи. Текущая доля иностранных директоров в них близка к минимальным мировым значениям: в Японии она составляет 5%.

В 2021 году показатель составлял 30%, что соответствовало среднемировому уровню: как отметили аналитики, в большинстве стран мира, где проводятся такие исследования, средняя доля иностранных директоров составляет от 20 до 40%. Однако в 2022 году в России он резко снизился до 14%, в 2023 году — до 12%.

При этом доля новых членов советов директоров также продолжила снижаться и составила 13,8% после 16% в 2023 году и 34% в 2022 году. Более половины компаний (57%) не назначили ни одного нового директора в 2024 году. «Второй год подряд наблюдается тенденция на стабилизацию составов советов», — отметили аналитики. Среднее число советов существенно не изменилось — 10 человек.

Средняя доля независимых директоров выросла до 41%, что немного выше показателя 2023 года (на 2 п.п.), но все еще ниже уровня 2021 года, когда их доля составляла в среднем 44%.

В обзоре за 2023 год Центробанк сообщил об ухудшении качества корпоративного управления среди российских публичных компаний из-за санкций и регуляторных послаблений. Он выделял сразу несколько причин такого снижения: