Honda готова объединиться с Nissan, но при одном принципиальном условии

Стало известно, что Honda готова возобновить переговоры с Nissan о слиянии в концерн, но появилось обязательное условие для их проведения — генеральный директор Nissan Макото Учида должен уйти в отставку.

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Ранее Учида заявлял, что намерен остаться на руководящем посту до 2026 года. Очевидно, что тяжёлое финансовое положение компании вынудит совет директоров и главного акционера — французский Renault — оказывать давление на него с целью оставить пост и покинуть компанию.По некоторым данным, совет директоров Nissan уже начал неофициальные обсуждения относительно сроков ухода Учиды.

Положение главы Nissan пошатнулось гораздо раньше — когда несколько лет назад он лично принял решение проигнорировать появление на рынке электромобилей. Но прекращение переговоров с Honda стало, образно говоря, самоубийством на фоне положения компании и ожиданий акционеров.

Второй и третий автопроизводители Японии вели переговоры о создании концерна, стоимостью 60 миллиардов долларов. Они были прекращены после того, как Honda предложила Nissan стать дочерней компанией. Учида был оскорблён этим. Очевидно, что его самолюбие было задето куда больше, чем репутация самой компании. Думал ли он в тот момент о ситуации в Nissan больше, чем о собственной гордости? Факт остаётся фактом: акционеры не простили ему этого решения и приложат усилия для получения ожидаемого.