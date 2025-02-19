Бывший топ-менеджер OpenAI запустила собственный ИИ-стартап
Бывший технологический директор американской корпорации OpenAI Мира Мурати запустила собственный стартап в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) Thinking Machines Lab.
Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в X.
"Мы рады представить Thinking Machines Lab, компанию по исследованию и разработке ИИ. Мы ученые, инженеры и разработчики некоторых из наиболее широко используемых ИИ-продуктов, включая ChatGPT, Character.ai, PyTorch и Mistral", - сообщается в заявлении.
Из информации на сайте компании следует, что ее генеральным директором стала Мира Мурати, а технологическим директором - Баррет Зоф, соавтор проекта ChatGPT и бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI.
В сентябре 2024 года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что OpenAI планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию на фоне ухода ключевых топ-менеджеров, включая Мурати и Зофа. Отмечалось, что таким образом руководство компании намерено сделать ее более привлекательной для инвесторов.
В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.
В последние два года в отношении OpenAI был выдвинут ряд исков за предполагаемое нарушение прав авторов и медиакомпаний, чьи работы использовались для обучения некоторых ее продуктов. В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Сэма Альтмана от поста генерального директора, сославшись на отсутствие доверия к нему, однако вскоре восстановил его в должности после переговоров, вследствие которых был реконструирован совет.