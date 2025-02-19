В ВТБ рассказали о миграции клиентов из «Почта банка»

В апреле стартует процесс перевода клиентской базы «Почта банка» в ВТБ. Ожидается, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления ВТБ Вадима Кулика.

В ВТБ ранее сообщили, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов «Почта банка» до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Сегодня Кулик отметил, что «миграция стартует уже в апреле».

«Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов "Почта банка", чтобы только малая их часть из порядка 5 миллионов клиентов оставалась в старом ландшафте. У нас есть план на преодоление более 400 продуктовых гэпов при объединении с "Почта банком"», - указал представитель.

В конце 2024 года ВТБ успешно завершил сделку по покупке «Почта банка». Все расчеты были произведены 23 декабря. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что в 2025 году планируется начать процесс переноса сети «Почта банка», клиентской базы и бизнес-процессов на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.