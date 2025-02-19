Набиуллина обвинила банки в искажении статистики мошенничества

Ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Многие банки занижали существующий уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов под тем предлогом, что человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел. Где же здесь без согласия?» - указала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, регулятору пришлось применить надзорные меры и наказать некоторые кредитные организации. Кроме того, ЦБ уточнил юридическое понятие мошеннических действий как операций без добровольного согласия. Теперь банки более полно и корректно передают сведения о мошенничестве в 85% случаев. Центробанк продолжит работу в этом направлении.

Ранее в регуляторе сообщили, что в 2024 году мошенники украли у россиян 27 млрд рублей, пишут Известия.