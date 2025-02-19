В Госдуме назвали компании, которые захотели вернуться в Россию

Запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний, сообщил председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Среди них компании Samsung и Hyundai, рассказал он в беседе с 360.ru.

Процесс возвращения на российский рынок иностранных бизнесменов уже идет: так, в 2023 году работу возобновили 20 компаний, в прошлом году – еще 240, сообщил депутат.

«То есть начался обратный процесс. Они поняли, что теряют из-за того, что ушли, — отметил Аксаков, — И по заявлениям тех, кто ушел, более 300 компаний собираются вернуться в нашу страну».

Касается это самых разных отраслей экономики – электроники, автомобильной промышленности, приборостроения, торговли и других. Среди конкретных примеров Аксаков назвал Samsung и Hyundai. Также, по его словам, возможность возобновления работы в России с конца 2024 года, сразу после выборов в США, рассматривают телекоммуникационные компании. Этот процесс сейчас ускорится на фоне проведения российско-американских переговоров, поэтому соответствующие решения будут приняты в ближайшее время, считает парламентарий.

Вернуться на рынок России иностранные компании смогут разными путями, в том числе за счет поглощения. В качестве примера депутат привел рестораны быстрого питания «Вкусно и точка!», отметив, что уже звучат предложения по объединению этого названия с McDonald's.

Что касается возвращения платежных систем Visa и Mastercard, то нужно учитывать развитие российской системы «Мир», поэтому процесс вхождения американских карт на российскую территорию возможен лишь при сотрудничестве, подчеркнул депутат.