Boeing планирует вернуться в Россию

Американский авиапроизводитель Boeing рассматривает возможность возвращения на российский рынок в два этапа, планируя наладить поставки запчастей и разрешить покупку своих самолетов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал Shot.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны приняли решение ввести санкции против авиационной отрасли России. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство и запретив продажу на российский рынок самолетов и запчастей к ним. Также с российского рынка ушла и американская компания Boeing. По данным СМИ, российский рынок был вычеркнут Boeing из прогноза поставок самолетов на ближайшие 20 лет.

При этом сейчас, после начала контактов между Москвой и Вашингтоном, авиапроизводитель Boeing рассматривает возможность возвращения в Россию в два этапа.

«Первый — компания разрешит поставки нашим авиакомпаниям старых самолетов, которые продают другие перевозчики. В основном из дружественных стран. На втором этапе планируется снятие всех ограничений и возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя», - отмечает Shot.

При этом поставки запчастей Boeing может возобновить сразу после отмены санкций, что, по мнению экспертов, будет выгодно и самой компании, так как сейчас деньги получают посредники, которые занимаются поставками в Россию по схемам параллельного импорта.

Также лизингодатели уже «начали закулисные переговоры с российскими компаниями», заметил канал. В первую очередь их интересует, какие именно самолеты готовы приобрести перевозчики. В приоритете — Boeing 737 и широкофюзеляжный Boeing 777.

«Взамен американскому производителю могут снова открыть доступ к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году», - говорится в статье.

В свою очередь европейский Airbus в Россию возвращаться не собирается. ЕС продолжает работать на ужесточение санкций против России.